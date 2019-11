கறுப்பு பணத்தை கொண்டு வர 'தங்க' மன்னிப்பு திட்டம்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதப்படும் தங்கத்தை வாங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் கறுப்பு பணத்தை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக, 'தங்கம் பொது மன்னிப்பு' திட்டம் ஒன்றை மத்திய அரசு செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.



இது தொடர்பாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகையில், கறுப்பு பணத்தை வைத்துள்ளவர்கள், அதனை தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். ஆனால், தங்கத்தின் மதிப்பிற்கான முழுத்தொகைக்கும் வரி செலுத்த வேண்டும்.

அதுமட்டும் இல்லாமல், ரசீது இல்லாமல் கறுப்பு பணத்தில் வாங்கிய பதுக்கல் தங்கத்திற்கும் வரியையும் செலுத்தி, அதனை முறையாக வரி செலுத்திய தங்கமாக மாற்றி கொள்ள வேண்டும். விரி விகிதம் எவ்வளவு என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கல்வி வரி உள்ளிட்டவை சேர்த்து 33 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படலாம் என்றனர். கணக்கில் வராத தங்கம் மூலம், பதுக்கப்பட்டுள்ள பல லட்சம் கோடி கறுப்பு பணத்தை வெளிக்கொண்டு வரும் மத்திய அரசின் மற்றொரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.







நிபுணர் ஒருவர் கூறுகையில், இந்த திட்டம் நன்றாக இருந்தாலும், செயல்படுத்துவது கடினம். மக்கள் பாரம்பரியமாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்யும் பழக்கம் கொண்டவர்கள். அவர்களிடம் பரம்பரையாக வைத்திருக்கும் தங்கம் இருக்கும். அந்த தங்கத்திற்கு திடீரென ரசீதுகளை கேட்டு கணக்கில் காட்டச் சொன்னால் அது முடியாத செயலாகிவிடும் என்றார்.

Advertisement