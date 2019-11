ஆடியோ - இந்தியாவின் ஒற்றுமை எதிரிகளுக்கு சவால்: மோடி Your browser does not support the audio element.

ஆமதாபாத்: இந்தியாவின் ஒற்றுமை எதிரி நாடுகளுக்கு சவாலாக உள்ளதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.





உறுதிமொழி



சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 144வது பிறந்த நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு ஆமதாபாத்தின் கேவாடியாவில் உள்ள 597 அடி உயரம் கொண்ட படேல் சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், நடந்த ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சியையும் மோடி துவக்கி வைத்தார். அப்போது நடந்த கலை நிகழ்ச்சிகளையும் பார்வையிட்டார்.







பின் ஒற்றுமைக்கான உறுதிமொழியை செய்து வைக்க, அங்கிருந்தவர்கள் உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டனர்.











பலவீனம் அல்ல



பின்னர் பிரதமர் மோடி பேசுகையில், ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம், நாட்டின் பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது இந்தியாவின் பெருமை அடையாளம். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை நாம் அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும்.

நமது நாட்டின் பன்முகத்தன்மைதான் நமது பலம். அது பலவீனம் அல்ல. இந்தியாவை போன்று வேறு எந்த நாட்டிற்கும் பன்முகத்தன்மை கிடையாது. ஒற்றுமை தான் நமது அரசியல்சாசனத்திற்கு முன் மாதிரியாக உள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக, அடிமட்டத்தில் இருந்து அனைத்து அமைப்புகளையும் பலப்படுத்த வேண்டும். நமது தேசப்பற்றை ஆங்கிலேயர்களால் கூட தகர்க்க முடியவில்லை. இந்தியாவில் ஒற்றுமை, எதிரிநாடுகளுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

