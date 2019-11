ஆடியோ - பாக்தாதியை கொன்றது எப்படி? வீடியோ வெளியீடு Your browser does not support the audio element.

வாஷிங்டன்: ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத தலைவர் பாக்தாதியை அமெரிக்க ராணுவம் சுட்டுக் கொன்ற காட்சிகளை, பென்டகன் வெளியிட்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கு நாடான சிரியாவில் பதுங்கியிருந்த, ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அல் பாக்தாதியை, அமெரிக்க ராணுவம், சமீபத்தில் சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் தப்பிக்க முடியாத பாக்தாதி, உடலில் கட்டியிருந்த குண்டுகளை வெடிக்கச் செய்து, தற்கொலை செய்தார். அவரது உடலை, அமெரிக்க ராணுவம் கடலில் துாக்கி வீசியது.







இந்நிலையில், பாக்தாதி கொல்லப்பட்ட கடைசி நேர வீடியோவை பென்டகன் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், அமெரிக்க படை வீரர்கள் ஹெலிகாப்டரில் செல்வதையும் போலவும், தரையில் இருந்து சிலர் ஹெலிகாப்டர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் பாக்தாதி பதுங்கியிருந்த கட்டடத்திற்குள் அமெரிக்காவின் சிறப்பு படையினர் செல்வது போன்ற காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

