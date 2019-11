ஆடியோ - ஆழ்துளை அருகேயே செல்லாத திமுக அமைச்சர்கள்: எடப்பாடி பாய்ச்சல் Your browser does not support the audio element.

சென்னை: ஸ்டாலின் எதற்கெடுத்தாலும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் அரசை குறை கூறி வருகிறார். குழந்தை விழுந்துவிட்டால் ஆழ்துளை கிணறு அருகேயே செல்லாதவர்கள் திமுக அமைச்சர்கள் என முதல்வர் பழனிசாமி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.



சென்னையில் முதல்வர் பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறியதாவது: பல்வேறு தரப்பினரும் முயற்சி செய்தும் குழந்தை சுஜித்தை உயிருடன் மீட்க முடியவில்லை என்பது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. தீபாவளி நாளில் கூட மழையிலும், அதிகாரிகளும், மீட்பு படையினரும் அயராது பாடுபட்டனர். ஆனால் அதைக்கூட ஸ்டாலின் கொச்கைப்படுத்துகிறார். நான் ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறேன் என கூறுகிறார். அவர் தான் எதற்கெடுத்தாலும் அரசியல் காழ்புணர்ச்சியுடன் குறை சொல்கிறார்.







2009ல் தேனி மாவட்டத்தில் 6 வயது சிறுவன் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்தபோது திமுக அமைச்சர்கள் யாரும் அதன் அருகிலேயே போகவில்லை. அவர்களிடம் ஏன் போகவில்லை, ஏன் மீட்கவில்லை என கேட்டதில்லை. ஆனால், 4 நாட்களாக அமைச்சர்கள் அங்கேயே தங்கி மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதை கொச்சைப்படுத்துகிறார். ஆபத்தில் இருப்பவர்களை மீட்பது தான் பேரிடர் மீட்பு குழுவினரின் பணி. பயிற்சி பெற்ற துணை ராணுவத்தினர்களை உள்ளடக்கியது தான் பேரிடர் மீட்பு படை. மீட்பு பணிகள் குறித்து விரிவாக கூறியும் ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்வது வேதனையளிக்கிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இனி நிகழாமல் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.











வேடிக்கை பார்க்காது

தற்போது அங்கீகரிக்கப்படாத டாக்டர்கள் சங்கம் தான் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபட்டுள்ளது. அரசுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் போராட்டம். மக்கள் வரிப்பணத்தில் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ. 1.24 கோடி செலவு செய்கிறது. அவர்கள் ஆண்டுக்கு 13000 மட்டுமே செலுத்துகின்றனர். ஆனால், மக்களுக்கு சேவை செய்யாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

அவர்கள் வைக்கும் நியாயமான கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுகிறோம். ஆனால், அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் நோக்கில் போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது. பிடிவாதம் கொடுக்கும் டாக்டர்களை அரசு வேடிக்கை பார்க்காது. போராட்டம் தொடர்ந்தால் நடவடிக்கை பாயும். அமைச்சர் அறிவித்தபடி டாக்டர்களின் பணியிடங்கள் காலியிடமாக அறிவிக்கப்படும்.

