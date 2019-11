ஆடியோ - அரசியல் விளம்பரத்திற்கு தடை: டுவிட்டர் முடிவு Your browser does not support the audio element.

வாஷிங்டன்: சர்வதேச அளவில், தங்கள் பக்கத்தில் அரசியல் விளம்பரங்களை தடை செய்ய உள்ளதாக டுவிட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.



இது தொடர்பாக டுவிட்டர் சி.இ.ஓ., ஜேக் டோர்சே டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், சர்வதேச அளவில், டுவிட்டரில் அரசியல் விளம்பரங்களை நிறுத்துவதற்கு முடிவு செய்துள்ளோம். அரசியல் கருத்துகள் மக்களை சென்றடைவது என்பது குறிப்பிட்ட கட்சிகளின் இலக்காக இருக்க வேண்டும். அதை பணம் கொடுத்து வாங்கக்கூடாது. ஏன் சில காரணங்கள்... எனக்கூறி சில விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.



அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியுள்ளதாவது: ஒரு அரசியல் செய்தியானது, மக்கள் குறிப்பிட்ட அந்தக்கணக்கை பின் தொடரும் போது, அல்லது ரீ டுவிட் செய்யும் போது அதிக கவனம் பெறுகிறது. இதில் மக்களின் கைகளில் தான் முடிவு இருக்கிறது. ஆனால், பணம் மூலம் கவனம் பெறுவது என்பது அதை தகர்க்கிறது. மேலும் மக்களிடம் ஒரு கருத்தை அது திணிக்கிறது. இது பணம் மூலம் நடைபெறக்கூடாது என நாங்கள் நம்புகிறோம்.





இணையத்தில் செய்யப்படும் விளம்பரங்கள் அதிக சக்தி கொண்டதாகவும், வணிக விளம்பரதாரர்களுக்கு அதிக பலனளிக்கும் விதமாகவும் இருக்கிறது. அதே சக்தி அரசியலுக்கு வரும்போது, சில ஆபத்துகளையும் கொண்டு வருகிறது. அது வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏ்றபடுத்துகிறது. அதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது. இணையத்தில் செய்யப்படும் அரசியல் விளம்பரங்களில் சில நேரங்களில் போலி செய்திகள் பரவும் அபாயமும் இருக்கிறது. இணையத்தில் அரசியல் விளம்பரங்கள் செய்யப்படுவது சவால்களை கொண்டு வருகிறது.

இந்த சவால்கள் அனைத்து இணைய சேவைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இது சில நேரங்களில் எங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மை பாதிக்கிறது. இந்த முடிவின் மூலம் டுவிட்டரில் போலியான அரசியல் விளம்பரங்கள் தவிர்க்கப்பட்டுவிடும் என்று எங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஆனாலும், பணம் மூலம் போலியான கவனம் கிடைப்பதை தடுக்க முடியும் என ஜேக் டோர்சே தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த தடை அடுத்த மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது. டுவிட்டரின் இந்த முடிவு பேஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு நெருக்கடியை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

