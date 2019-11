ஆடியோ - அமெரிக்காவில் தமிழர்கள்: 67.5% வளர்ச்சி Your browser does not support the audio element.

மும்பை: அமெரிக்காவில் ஆங்கிலம் அல்லாத அதிகம் பேசப்படும் இந்திய மொழிகளில் ஹிந்தி முதலிடத்தில் உள்ளது. 5ம் இடத்தில் தமிழ் உள்ளது.

அமெரிக்க சமூக கணக்கெடுப்பு என்ற அமைப்பு, அமெரிக்காவில் ஆங்கிலம் அல்லாத அதிகம் பேசப்படும் இந்திய மொழிகள் குறித்து 2018ல் நடத்திய ஆய்வில், 8.74 லட்சம் மக்கள் ஹிந்தி பேசுபவர்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த எண்ணிக்கை முந்தைய 2017 ம் ஆண்டை விட 1.3 சதவீதம் அதிகம். 2010 முதல் 2018 வரை ஹிந்தி மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை 2.65 லட்சம் அதிகரித்து தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகள் முதலிடத்தில் உள்ளது.





இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கள் முறையே குஜராத்தி மொழியை 4.19 லட்சம் மக்களும், தெலுங்கு மொழியை 4.15 லட்சம் மக்களும் பேசுகின்றனர். ஆனால் கடந்த 8 ஆண்டுகளில் தெலுங்கு பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை தான் பெரிய வளர்ச்சியை (79.5 %) பெற்றதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.தமிழ் பேசுவோர் எண்ணிக்கை 67.5 சதவீதம் அதிகரித்து, 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தமிழ் பேசுகின்றனர்.

