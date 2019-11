ஆடியோ - படேலுக்கு விழா: பா.ஜ., வை 'கலாய்த்த' பிரியங்கா Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் 144 வது பிறந்த தினத்தை பா.ஜ., பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடியதை கிண்டல் செய்து காங்., பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா டுவீட் செய்துள்ளார்.



படேலின் 144 வது பிறந்த நாள் விழாவை பா.ஜ., நாடு முழுவதும் கொண்டாடி வருகிறது. குஜராத்தில் நர்மதை நதிக்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒற்றுமை சிலையான பட்டேலின் பிரம்மாண்ட சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார். பல இடங்களில் பா.ஜ., சார்பில் பேரணி நடத்தப்பட்டது. இந்நாளை தேசிய ஒற்றுமை தினமாகவும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.







இதனை கிண்டல் செய்து பிரியங்கா வெளியிட்டுள்ள டுவீட்டில், சர்தார் படேல் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு மிக்க காங்., தலைவர். காங்.,ன் கொள்கைகள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர். அவர் நேருவுக்கு நெருக்கமானவர் என்பதுடன், ஆர்எஸ்எஸ்.,ஐ கடுமையாக எதிர்த்தவர். படேலின் பிறந்தநாளை பா.ஜ., கொண்டாடுவது எனக்கு மகிழ்ச்சி.

இதன் மூலம் 2 விஷயங்களை பா.ஜ., தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. ஒன்று, பா.ஜ.,வில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் என்று யாரும் இல்லாததால், வேறு வழியின்றி அனைத்து வகைகளிலும் காங்.,க்கு நெருக்கமான தொடர்புடையவரை கொண்டாடுகிறது. மற்றொன்று, படேலின் எதிரிகளை அவரிடம் அடிபணிய வைத்தது. இவ்வாறு பிரியங்கா குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனுடன் பட்டேல் நேருவுடன் நெருக்கமாக அமர்ந்திருக்கும் போட்டோ ஒன்றையும் பிரியங்கா டுவீட் செய்துள்ளார்.

