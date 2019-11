ஆடியோ - காஷ்மீர் இந்திய விவகாரம் : சீனாவுக்கு இந்தியா பதிலடி Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: காஷ்மீர் மாநில பிரிப்பு விவகாரம் இந்தியாவின் உள் சீரமைப்பு சம்பந்தப்பட்டது. இதில் மற்ற நாடுகள் கருத்து தெரிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என இந்தியா கூறி உள்ளது.



கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ம் தேதி ஒருங்கிணைந்த காஷ்மீர் மாநிலத்தை ஜம்முகாஷ்மீர், லடாக் எனஇரண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரித்ததுடன் சிறப்பு அந்தஸ்தையும் நீக்கி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது. இது இன்று (அக்.,31 )முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.





இந்நிலையில் சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஜெங்ஷூவாங் கூறுகையில் இந்தியா ஒரு தலை பட்சமாக தனது உள்நாட்டு சட்டங்களையும் நிர்வாகப்பிரிவையும் மாற்றி உள்ளது. இது சட்டவிரோதமானது எந்த வகையிலும் பயனுள்ளதாக இல்லை.மேலும் அந்த பகுதி சீனாவி்ன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது என்ற உண்மையை மாற்றாது என்று கூறி இருந்தார்.



இதற்கு பதில் அளித்துள்ள வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ் குமார் இந்த பிரச்சினையில் இந்தியாவின் நிலையான மற்றும் தெளிவான நிலைப்பாட்டை சீனா நன்கு அறிந்திருக்கிறது காஷ்மீர் மாநிலத்தை மறுசீரமைப்பது முற்றிலும் இந்தியாவின் உள் விவகாரம்" என்றார்.









மேலும் கடந்த 1963 ல் சீனா -பாக்., இடையேயான ஒப்பந்தத்தில் பாக்., ஆக்கிரமித்த இந்திய காஷ்மீர் பகுதியை சீனா சட்டவிரோதமாக கையகப்படுத்தி உள்ளது.காஷ்மீரின் பெரும் பகுதியை சீனா ஆக்கிரமித்து வருகிறது. மேலும் இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட விசயங்களில் சீனா கருத்து தெரிவிக்கும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை என கூறினார்.



