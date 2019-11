ஆடியோ - ஆர்.டி.ஐ.,யை அழிக்க முயற்சிக்கிறது மத்திய அரசு: சோனியா Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: தகவல் அறியும் உரிமை(ஆர்.டி.ஐ.,) சட்டத்தை அழிக்க, மத்திய அரசு இறுதிகட்ட தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது என காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியா தெரிவித்தார்.



ஆர்.டி.ஐ., சட்டத் திருத்த மசோதா, எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே, லோக்சபாவில் கடந்த ஜூலை 22ல் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.





சட்டத்திருத்தம்:



இந்நிலையில், சோனியா வெளியிட்ட அறிக்கை: ஜனநாயகம், வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றின் காவலாளியாக, கடந்த 13 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த ஆர்டிஐ சட்டத்தால், சமுதாயத்தில் அனைத்து பிரிவினரும் பயனடைந்தனர். அரசின் குறுக்கீடு, அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, தகவல் ஆணையர்கள் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் மோடி தலைமையிலான அரசு, அப்பணியிடத்தை 10 மாதங்கள் காலியாக வைத்திருந்தது.











தயவு



தற்போது ஆர்.டி.ஐ., சட்டத்தை நீர்த்துப்போக செய்யும் வகையில், தகவல் ஆணையர்கள் பதவிக்காலத்தை, 5 ஆண்டுக்கு பதிலாக 3 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்களின் சம்பளம், இதர படிகளையும் மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும் வகையில் திருத்தம் செய்துள்ளது. இதனால், அப்பதவியில் வகிப்பவர்கள், மத்திய அரசின் தயவுடன் பணியாற்ற வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.





இறுதி தாக்குதல்:



சுய மரியாதை உடைய எந்த அதிகாரியும், அப்பணியிடத்தில் மத்திய அரசின் கண்காணிப்பின் கீழ் பணியாற்ற விரும்ப மாட்டார்கள். இது ஆர்.டி.ஐ., சட்டத்தை அழிக்க, மத்திய அரசு நடத்தும் இறுதி தாக்குதல். இதனை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடுவோம். இவ்வாறு அறிக்கையில் சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Advertisement