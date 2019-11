ஆடியோ - அல்பாக்தாதி கொலை: உறுதி செய்தது ஐ.எஸ்., Your browser does not support the audio element.

பெய்ரூட்: ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் அல் பாக்தாதி கொல்லப்பட்டதை அந்த அமைப்பு உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், புதிய தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்டதையும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.



மத்திய கிழக்கு நாடான சிரியாவில் பதுங்கியிருந்த, ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அல் பாக்தாதியை, சமீபத்தில் அமெரிக்க ராணுவம் சுற்றி வளைத்தது. தப்பிக்க முடியாததால், தன் உடலில் கட்டியிருந்த குண்டுகளை வெடிக்கச் செய்து, அல் பாக்தாதி, தற்கொலை செய்தார்.இதன்பின், பாக்தாதி உடலை, அமெரிக்க ராணுவம், கடலில் துாக்கி வீசி, அடக்கம் செய்தது.







இந்நிலையில், ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அல் பாக்தாதி கொல்லப்பட்டதை அந்த அமைப்பு உறுதி செய்துள்ளது. மேலும் அபூஹசன் அல் முஹாஜிர் கொல்லப்பட்டதையும் உறுதி செய்துள்ளது.பயங்கரவாத அமைப்பின் புதிய தலைவராக அபூ இப்ராஹிம் அல் ஹஷிமி அல் குரேஷி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

