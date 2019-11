ஆடியோ - டில்லி விமான நிலையத்தில் வெடிமருந்து கண்டுபிடிப்பு Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லி விமான நிலையத்தில் ஆர்டிஎக்ஸ் வெடிமருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.













டில்லியில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 3வது டெர்மினலில் சந்தேகப்படும் படும் வகையில் பை ஒன்று இருந்தது. இதனை பார்த்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அந்த பையை எடுத்து சோதனை நடத்தினர். அதில், ஆர்டிஎக்ஸ் வெடிமருந்து இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது சக்திவாய்ந்தது என கூறப்படுகிறது.இதனால், அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.











வெடிமருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அங்கு பாதுகாப்பு மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டது. பயணிகள் உடைமைகள் தீவிரமாக சோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மோப்பநாயகள் மூலம் விமான நிலையம் முழுவதும் பரிசோதிக்கப்படுகிறது.











