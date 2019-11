ஆடியோ - முதல்வர் நாற்காலி: பா.ஜ.,- சிவசேனா முட்டல் Your browser does not support the audio element.

மும்பை : மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் பதவிக்கு தங்களுக்கே வேண்டும் என கூட்டணி கட்சிகளான பா.ஜ.,வும், சிவசேனாவும் அடம்பிடித்து வருகின்றன. இதனால் அங்கு புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.



மகாராஷ்டிர சட்டசபை தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட பா.ஜ.,வும், சிவசேனாவும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, யார் அடுத்த முதல்வர் என்பதில் மோதிக் கொண்டிருக்கின்றன.

அதிக இடங்களில் வெற்றி பா.ஜ., கவர்னரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியதுடன், தேவேந்திர பட்நாவிசை சட்டசபை தலைவராக தேர்வு செய்தது. சிவசேனாவை சமாதானப்படுத்தி, பா.ஜ., தலைமையில் ஆட்சி அமைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது ஆட்சியில் சமபங்கும், சுழற்சி முறையில் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முதல்வர் பதவி கேட்டு கேட்டு வந்த சிவசேனா, தற்போது முதல்வர் பதவியை விட்டு தர முடியாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.







சிவசேனாவுக்கு துணை முதல்வர் பதவியும், 13 அமைச்சர் பதவிகளும் தர தயாராக உள்ளதாக பா.ஜ., கூறி இருந்தது. ஆனால் அதை ஏற்க சிவசேனா மறுத்து விட்டது. அத்துடன் பா.ஜ.,வை கழற்றி விட்டு, காங்., மற்றும் தேசியவாத காங்., உடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க சிவசேனா திட்டமிட்டுள்ளது.

இதற்காக காங் - தேசியவாத காங்., உடன் சிவசேனா எம்.பி., சஞ்சய் ராவத் நேற்று (அக்.,31) பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இது பா.ஜ.,வுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கிடையில் சிவசேனா எம்.எல்ஏ.,க்களும் நேற்று மாலை கவர்னரை சந்தித்து பேசி உள்ளனர்.







மகாராஷ்டிரா அரசியல் குழப்பம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவசேனாவின் சஞ்சய் ராவத், சிவசேனா முடிவு செய்தால், போதிய பெரும்பான்மையை பெற்று நிலையான ஆட்சியை அமைக்க முடியும். சமபங்கு அடிப்படையில் ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று தான் மக்கள் இத்ததைய தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளனர்.

சிவசேனாவில் இருந்து ஒருவர் முதல்வராக வேண்டும் என மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றார். ஆனால் சிவசேனா கட்சியை சேர்ந்த சில எம்எல்ஏ.,க்கள் பா.ஜ., ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

Advertisement