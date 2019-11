ஆடியோ - பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்க எம்.பி., புகழாரம் Your browser does not support the audio element.

வாஷிங்டன்: காஷ்மீர் சிறப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ததற்காக, பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்காவின் குடியரசு கட்சி எம்.பி., பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.



குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஹோல்டிங் என்பவர், பார்லிமென்டில் பேசியதாவது: பிரதமர் மோடியும், இந்திய பார்லிமென்ட்டும் எடுத்த நடவடிக்கை தேவையானதுதான். காஷ்மீரில் நிண்ட கால நிலைத்தன்மைக்கு அது உதவும். இந்த நடவடிக்கையை பாராட்ட வேண்டும். காஷ்மீர் மாநிலத்தின் நிலையை மாற்றும் வகையிலும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் பிரிவினையை தூண்டும் செயலுக்கு தடை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்திய பார்லிமென்ட் சட்டம் ஏற்றப்பட்டது. சமீப காலம் வரையிலும் மாநிலத்தை, காஷ்மீர் சிறப்பு சட்டம் 370வது பிரிவு நிர்வகித்து வந்தது. அந்த சட்டத்தை, இந்திய அரசியல்சாசனம் தற்காலிகமாக தான் அங்கீகரித்தது. அரசியல் தொடர்பு உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு சட்டம் பலனை தந்தது. ஆனால், மக்களுக்கு பொருளாதார பலன்களை அளிக்கவில்லை.











இந்த தற்காலிக சட்டம், பிரிவினை சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியது. அரசியலையும் பாழ்படுத்தியது. பயங்கரவாத தாக்குதலில், ஆயிரகணக்கானோர் உயிரிழந்தனர். பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகள், எல்லை தாண்டி சென்று தாக்குதல் நடத்தி பொருளாதாரத்தை சீர்குலைத்தனர். இந்த பழைய கொள்கையை தொடர்வதா அல்லது மாநிலத்தை வளர்ச்சி பெற செய்வதா என்ற முடிவை மோடி அரசு எடுக்க வேண்டியிருந்தது. சிறந்த வாழ்க்கை வாழ காஷ்மீர் மக்களுக்கு உரிமை உள்ளது. காஷ்மீர் சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள பிரதமர் மோடி சரியான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். காஷ்மீர் நிலையை மாற்றும் மசோதா, இந்திய பார்லிமென்டில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேறியுள்ளது. இது, அங்கு சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியதை காட்டுகிறது.









இதனால், பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகள், பொது மக்கள், வேலைக்கு செல்வோர், சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்வோர்களை பயங்கரவாதிகள் மிரட்டியுள்ளனர். அந்த அமைப்புகள், எல்லை தாண்ட சென்று, பொது மக்கள், குழந்தைகள், வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துகின்றனர். மாநிலம் வளர்ச்சி பெற, அங்கு அமைதியும் நிலைத்தன்மையும் நிலவ வேண்டும். தனி நபர்கள், குடும்பத்தினர், வெளியில் செல்லும் போது, அவர்கள் பாதுகாப்பாக உணர வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

