டில்லி மாசுக்கு யார் காரணம்: கெஜ்ரி தாக்கு

புதுடில்லி : டில்லியில் ஏற்பட்டுள்ள தீவிர காற்று மாசுபாட்டிற்கு ஹரியானா, பஞ்சாப் போன்ற அண்டை மாநிலங்களே காரணம் என டில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.



இது குறித்து கெஜ்ரிவால் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், அரியானா மற்றும் பஞ்சாப் அரசுகள், தங்கள் மாநில விவசாயிகளை வேளாண் குப்பைகளை எரிக்கும்படி வற்புறுத்துவதால் டில்லி காற்று மாசுபாட்டின் மையமாக மாறி உள்ளது.

இத்தகைய நச்சு கலந்து வாயுக்களில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது அவசியம். இதனால் தனியார் மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் 50 லட்சம் முக கவசங்கள் வழங்கும் பணியை துவக்கி உள்ளோம். டில்லி மக்கள் அனைவரும் இத்தகைய முக கவசங்களை பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.







பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா அரசுகளை எதிர்த்து டில்லியில் உள்ள பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா பவன் முன்பு கெஜ்ரிவால் நேற்று (அக்.,31) போராட்டம் நடத்தினார். அத்துடன், விவசாயிகள் குப்பைகளை எரிப்பதை தடுக்கும்படி பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா முதல்வர்களுக்கு கடிதம் எழுதும்படி பள்ளி குழந்தைகளையும் கெஜ்ரிவால் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தீபாவளிக்கு பிறகு டில்லியில் காற்று மாசுபாடு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால் ஏராளமானோர் மூச்சு பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். டில்லி முழுவதும் புகை மண்டலம் சூழ்ந்தே காணப்படுகிறது.

