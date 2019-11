ஆடியோ - நிலவில் புதிய வாயு: சந்திரயான் 2 கண்டுபிடிப்பு Your browser does not support the audio element.

பெங்களூரு: நிலவில் 'ஆர்கான் 40' வாயு இருப்பதை சந்திரயான் 2 விண்கலம் உறுதிபடுத்தியுள்ளது.



நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான்-2 விண்கலத்தை இஸ்ரோ அனுப்பியது. அதில் இருந்த விக்ரம் லேண்டர் செயலிழந்தாலும், ஆர்பிட்டர் தொடர்ந்து ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.







இந்நிலையில், இஸ்ரோ வெளியிட்ட அறிக்கையில், நிலவின் புறக்காற்று மண்டலத்தில், 'ஆர்கான் 40' வாயு மூலக்கூறுகள் இருப்பதை ஆர்பிட்டர் கலனில் உள்ள சேஸ் 2 என்ற கருவி உறுதிபடுத்தியுள்ளது. இந்த 'ஆர்கான் 40' வாயு மூலக்குறுகள் ரேடியோ அலைக்கற்றைகளை உருவாக்க பயன்படக்கூடியது. பூமியில் அரிதாக காணப்படம் வாயுக்களில் 'ஆர்கான் 40' வாயுவும் ஒன்று. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisement