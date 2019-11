தாய்லாந்தில் மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு

ஆடியோ - தாய்லாந்தில் மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: தாய்லாந்தில் நாளை ஆசியான் மாநாடு மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடும் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி இன்று மூன்று நாள் பயணமாக தாய்லாந்து சென்றார். பாங்காங் விமான நிலையத்தில் பிரதமருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இந்த பயணத்தின்போது பாங்காக் நகரில் நடக்க உள்ள தாய்லாந்து இந்தியர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார். பின்னர் 3-ம் தேதி நடைபெறும் இந்தியா-ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார்.









இது குறித்து வெளியுறவுத்துறை கிழக்கு பகுதி செயலாளர் விஜய் தாக்கூர் கூறியது,பாங்காக்கில் நடைபெறும் ஆசியான் அமைப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் இந்தியாவின் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளின் முக்கியமான பகுதி என்றார்.

Advertisement