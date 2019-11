ஆடியோ - சீனாவில் 5ஜி இணைய சேவை துவக்கம் Your browser does not support the audio element.

பீஜிங் : இணையத்தின் தற்போதைய அதிவேகமாகக் கருதப்படும் 5 ஜி தொழில்நுட்பம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சீன தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் ஆபர்களை அள்ளி குவித்து வருகின்றன.



சீனா மொபைல்ஸ், சீனா டெலிகாம் மற்றும் சீனா யுனிகாம் ஆகிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன. இதற்கு குறைந்தபட்ச மாதாந்திரக் கட்டணமாக இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1272 என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சக் கட்டணமான ரூ.6000 செலுத்துவோருக்கு ஒரு நொடிக்கு ஒரு ஜி.பி என்ற வேகத்தில் 300 ஜி.பி. டேட்டாவைப் பெற முடியும்.







பீஜிங், ஷாங்காய் போன்ற முதல் தர நகரங்கள், வூகான், நஞ்சிங் போன்ற இரண்டாம் தர நகரங்கள் என மொத்தம் 50 நகரங்களில் மட்டுமே இந்த சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இந்த 5ஜி சேவையை உலகம் முழுவதும் கொண்டு வர சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. 5 ஜி சேவையைப் பெறுவதற்கு ஏற்கனவே ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் முன்பதிவு செய்திருந்ததாகவும், ஹூவேய் மற்றும் ஸியோமி நிறுவன மொபைல் போன்கள் ஏற்கனவே 5ஜி தொழில்நுட்பம் கொண்ட போன்களை தயாரித்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 4ஜி எல்டிஇ தொழில்நுட்பத்தினைவிட 10 முதல் 100 மடங்கு 5ஜியின் பதிவிறக்க வேகம் அதிகம் என்று கூறப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு முடிவிற்குள் சீனாவில் 5ஜி சேவை பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை 170 மில்லியனாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 5ஜி சேவையை இந்தியாவில் தொடங்க அமெரிக்காவும், சீனாவும் போட்டி போட்டு வந்த நிலையில், முதல்கட்டமாக சீனா அதனை தங்கள் நாட்டிலேயே அறிமுகம் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

