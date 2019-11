ஆடியோ - பாக்தாதியை வேட்டையாடிய பெல்ஜியம் மலினாய்ஸ் ரக நாய் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் பாக்தாதியை வேட்டையாட அமெரிக்க படைகள் கொண்டு சென்ற பெல்ஜியம் மலினாய்ஸ் ரக நாய்களுக்கு இப்போது உலக அளவில் மவுசு அதிகரித்துள்ளது.



சிரியா நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் இட்லிப் பகுதியில் பதுங்கி இருந்த ஐஎஸ் அமைப்பின் தலைவன் அபுபக்கர் அல் பாக்தாதியை அமெரிக்க படையினர் கொண்டு சென்ற நாய் துரத்திச் சென்றன. இதில் குகை ஒன்றுக்குள் சென்று சிக்கிக் கொண்டு பாக்தாதயை நாய் விரட்டியது.

தப்பிக்க வழியில்லாததால் தன் உடலில் கட்டியிருந்த வெடிகுண்டுகளை வெடிக்கச் செய்து உயிரிழந்தான். தற்போது அமெரிக்க படைகள் அழைத்துச் சென்ற நாய்கள் குறித்த விபரம் வெளியாகி உள்ளது.







பெல்ஜியம் மலினாயிஸ் என்ற ரகத்தை சேர்ந்த இந்த நாய்களுக்கு, பாக்தாதி மரணத்திற்கு பிறகு மவுசு அதிகரித்துள்ளது. பிரபலங்கள் பலர் தங்களின் பாதுகாப்புக்கு வாங்கும் சாதனங்களில் பெல்ஜியம் மல்லினாயிஸ் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளது. தெலுங்கானா போலீசும் இந்த நாய்களை வாங்கி உள்ளனர்.

ஆக்டோபஸ் போன்று இலக்கை கவ்வி பிடிப்பதில் அதீத திறன் கொண்ட இவ்வகை நாய்கள், குறைந்த எடை கொண்டதாக உள்ளதால் மற்ற வகை நாய்களை விட கடினமான பயிற்சிகளையும் அளிக்க முடியும்.



பெல்ஜியம் மல்லினாய்ஸ் ரக நாய்கள் அதிக உயரம் தாவும் திறன், இவற்றின் சிறப்பம்சமாகும். பயங்கரவாதிகளை பிடிப்பது போன்ற சிறப்பு பணிகளுக்கு அமெரிக்க படைகள் இவற்றை பயன்படுத்துகின்றன.

