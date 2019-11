ஆடியோ - பாக்.,மக்களின் பிரச்னை காஷ்மீர் இல்லை: ஆய்வில் தகவல் Your browser does not support the audio element.

இஸ்லாமாபாத் : பணவீக்கமும், வேலையின்மையும் தான் பாகிஸ்தான் மக்கள் முன் இருக்கும் மிகப் பெரிய பிரச்னையே தவிர காஷ்மீர் அல்ல என ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது.



Gallup International என்ற நிறுவனம் பாக்., முழுவதும் வசிக்கும் மக்களின் முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து ஆய்வு ஒன்றை நடத்தி, முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், நாட்டின் பொருளாதாரம், அதிலும் குறிப்பாக பணவீக்கம் தான் தாங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள மிகப் பெரிய பிரச்னை என 53 சதவீதம் பேர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பணவீக்கத்தை தொடர்ந்து வேலையின்மையை 23 சதவீதம் பேரும், 4 சதவீதம் பேர் ஊழலையும், தண்ணீர் பிரச்னையை 4 சதவீதம் பேரும் கூறி உள்ளனர். சர்வதேச அளவில் பாக்., மக்களின் பிரச்னை என பாக்., அரசு கொண்டு சென்றுள்ள காஷ்மீர் பிரச்னையை வெறும் 8 சதவீதம் பேர் மட்டுமே கூறி உள்ளனர்.







அரசியல் நிலையற்ற தன்மை, மின்சார தட்டுப்பாடு, கட்டுப்படுத்த முடியாத டெங்கு பரவுதல் ஆகியனவும் தங்களின் முக்கிய பிரச்னையாக சிலர் கூறி உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பாக்., கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. பொருளாதாரம் தான் பாக்., முன்பு உள்ள மிகப் பெரிய சவால் என கடந்த ஜூலை மாதம் சர்வதேச நாணய நிதியம்தெரிவித்திருந்தது. போதிய அளவிலான வளர்ச்சி இல்லாதது பாக்.,ன் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாகவும் கூறப்பட்டது.







பாக்.,ன் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க சர்வதேச நாணய நிதியம் சமீபத்தில் 6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நிதி உதவி அளித்திருந்தது. அதஅதுடன் கத்தார், சீனா, சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளும் பாக்.,க்கு மானியத்துடன் கூடிய நிதி உதவி செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

