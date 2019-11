பழைய வரலாறாக மாறிய காங்., போராட்ட குணம்!

காங்கிரசின் விதையை ஊன்றியது யார் hume ஒரு ஆங்கிலேயன். முதல் தலைவர் ஒரு womesh பனர்ஜீ Womesh Chandra Banerjee : 1885 Dadabhai Naoroji : 1886 Badruddin Tyabji : 1887 George Yule : 1888 William Wedderburn : 1889 Pherozeshah Mehta : 1890 Anandacharlu : 1891 Womesh Chunder Bonnerjee : 1892 Dadabhai Naoroji : 1893 Alfred Webb : 1894 Surendranath Banerjee : 1895 Rahimtulla M. Sayani : 1896 C. Sankaran Nair : 1897 Anandamohan Bose : 1898 Romesh Chunder Dutt : 1899 G. Chandavarkar : 1900 Dinshaw Edulji Wacha : 1901 Surendranath Banerjee : 1902 Lalmohan Ghosh : 1903 Henry Cotton : 1904 Gopal Krishna Gokhale : 1905 Dadabhai Naoroji : 1906 Rashbihari Ghosh : 1907 Rashbihari Ghosh : 1908 Madan Mohan Malaviya : 1909 William Wedderburn : 1910 Bishan Narayan Dar : 1911 Raghunath Narasinha Mudholkar : 1912 Nawab Syed Muhammad Bahadur : 1913 Bhupendra Nath Bose : 1914 Lord Satyendra Prasanna Sinha : 1915 Ambica Charan Mazumdar : 1916 Annie Besant : 1917 Madan Mohan Malaviya : 1918 Syed Hasan Imam : 1918 Motilal Nehru : 1919 Lala Lajpat Rai : 1920 C. Vijayaraghavachariar : 1920 Chittaranjan Das (President)Hakim Ajmal Khan (Acting President) : 1921 Chittaranjan Das : 1922 Mohammad Ali Jouhar : 1923 Abul Kalam Azad : 1923 Mahatma Gandhi : 1924 Sarojini Naidu : 1925 S. Srinivasa Iyengar : 1926 ar Ahmed Ansari : 1927 Motilal Nehru : 1928 Jawaharlal Nehru : 1929 & 30 Vallabhbhai Patel : 1931 Madan Mohan Malaviya : 1932 Nellie Sengupta : 1933 Rajendra Prasad : 1934 & 35 Jawaharlal Nehru : 1936 Jawaharlal Nehru : 1937 Subhas Chandra Bose : 1938 Subhas Chandra Bose (resigned)Rajendra Prasad replaced Bose after the session : 1939 Abul Kalam Azad : 1940-46 J. B. Kripalani : 1947 Pattabhi Sitaraimayya : 1948 & 49 Purushottam Das Tandon : 1950 Jawaharlal Nehru : 1951 & 52 Jawaharlal Nehru : 1953 Jawaharlal Nehru : 1954 U. N. Dhebar : 1955 U. N. Dhebar : 1956 U. N. Dhebar : 1957 U. N. Dhebar : 1958 U. N. Dhebar : 1959 Indira Gandhi : 1959 Neelam Sanjiva Reddy : 1960 Neelam Sanjiva Reddy : 1961 Neelam Sanjiva Reddy : 1962 & 63 K. Kamaraj : 1964 K. Kamaraj : 1965 K. Kamaraj : 1966 & 67 S. Nijalingappa : 1968-1969 Jagjivan Ram : 1970 & 71 Shankar Dayal Sharma : 1972-74 Devakanta Barua : 1975-77 Kasu Brahmananda Reddy : 1977-1978 Indira Gandhi : 1978-83 Indira Gandhi : 1983 & 84 Rajiv Gandhi : 1985-91 P. V. Narasimha Rao : 1991-96 Sitaram Kesri : 1996-98 Sonia Gandhi : 1998-2017 Rahul Gandhi : 2017-2019 Sonia Gandhi : 2019- இவ்வளவு பேர் இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் பேசுவது என்னவோ முஸ்லீம் நேருவால் தான் காங்கிரஸ் உருவானது போல. இந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கருத்து கந்தசாமிகளை திருத்தவே முடியாது