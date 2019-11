மோடியிடம் காங்., முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் நெருக்கம்

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவிற்கும், அமரீந்தருக்கும் ஆகாது. இதனால், தன் அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சித்து. இவரும், பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானும் கிரிக்கெட் விளையாடிய காலத்திலிருந்து நல்ல நண்பர்கள். சில மாதங்களுக்கு முன், இம்ரான் அழைப்பின்படி, சித்து பாகிஸ்தான் சென்று வந்தார். இது, அமரீந்தருக்குப் பிடிக்கவில்லை. இந்நிலையில், கர்தார்பூர் குருத்வாரா விழாவில் பங்கேற்க, சித்துவிற்கு, பாகிஸ்தானிலிருந்து மீண்டும் அழைப்பு வந்துள்ளது." இவரின் அரசியல் எதிரிக்கு அழைப்பு வந்த பின்னர் இவர் இப்படிச் சொல்கிறார் "Days before he leads the inaugural jatha of pilgrims to Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan's Kartarpur, Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh Saturday said he still had his suspicions that the ing of the Kartarpur Corridor could be an operation of the ISI aimed at wooing the Sikh community for 'Referendum 2020', promoted by separatists demanding a separate Khalistan இப்பொழுதுதான் புரிந்ததா? பக்தி, தேசப்பற்று உட்பட எல்லாமே அரசியல் - இதனைப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் சீக்கியர்களிடையில் ஒளிந்து கொண்டு இந்தியாவுக்குள் வரத்தான் போகிறார்கள் அப்பொழுது அரசு அவர்களை தாக்கினால், இந்த சிக்கியர்கள் அதனை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் மதத்தின் பெயரால் ஒரு போராட்டம் வெடிக்கும்