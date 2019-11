ஆடியோ - புர்ஜ் கலிபா கட்டிடத்தில் ஷாருக்கான் பெயர் Your browser does not support the audio element.

துபாய் : உலகின் மிக உயரமானதும், மிகவும் புகழ்பெற்றதுமான துபாயில் உள்ள புர்ஜ் கலிபா கட்டிடத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கானின் 54 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் விதமாக அவரது பெயர் எழுதப்பட்டுள்ளது.



ஷாருக்கானின் 54 வது பிறந்தநாளை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் நேற்று (நவ.,02) கொண்டாடினர். இதன் ஒரு பகுதியாக துபாய் புர்ஜ் கலிபா கட்டிடத்தில் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களுடன் ஷாருக்கானின் பெயர் எழுதப்பட்டுள்ளது. "ஹேப்பி பர்த்டே...கிங் ஆப் பாலிவுட்" என்ற எழுதப்பட்டுள்ள புர்ஜி கலிபா கட்டிடத்தின் வீடியோவை ஷாருக்கான் தனது டுவீட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.







அத்துடன், என்னை இது போன்ற ஜொலிக்க வைத்ததற்கு நன்றி. உங்களின் அன்பு மற்றும் பாசம் என்னை மெய் சிலிக்க வைக்கிறது. இதுவரை நான் கண்டதில் இது மிக உயரமான இடம். லவ் யூ துபாய் என குறிப்பிட்டுள்ளார். துபாயில் உள்ள ஷாருக்கான் ரசிகர்கள் இணைந்து இந்த கவுரவத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஷாருக்கான் நடித்த ஓம் சாந்தி ஓம் படத்தின் பாடல் இசை பின்னணியில் இசைக்க ஏராளமானோர், புர்ஜ் கலிபா கட்டிடத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள ஷாருக்கானின் பெயரை போட்டோ மற்றும் வீடியோ எடுத்துச் சென்றனர்.

