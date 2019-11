ஆடியோ - விரைவில் புதிய பார்லி., கட்டிடம் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : டில்லியில் புதிய பார்லி., கட்டிடம் அமைக்க வடிவமைப்பு திட்டங்கள் தயாராகி வருகிறது. அத்துடன் பிரதமரின் இல்லமும் லோக் கல்யாண் மார்க் பகுதியில் இருந்து ரய்சினா ஹில்சிற்கு அருகே மாற்றப்பட உள்ளது.



புதிய பார்லி கட்டிடம், தலைமை செயலகம், பிரதமர் இல்லம், பிரதமர் அலுவலகம் ஆகியவை கட்டுவதற்கான முதல்கட்ட பணிகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான மாதிரி வடிவங்களை ஆகமதாபாத்தை சேர்ந்த கட்டிடக்கலை வடிவமைப்பு நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. இதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. தற்போதுள்ள பார்லி., கட்டிடம் இந்திய அரசியலமைப்பு அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்பட உள்ளது. பார்லியின் நார்த் மற்றும் சவுத் பிளாக்குகள் 75 ஆண்டு கால இந்தியா மற்றும் மேக் இன் இந்தியா திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. தற்போதுள்ள பார்லி., கட்டிடம் இடிக்கப்படாது என மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தெரிவித்துள்ளார்.







தற்போதுள்ள எம்பி.,க்கள் கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில் இந்த புதிய பார்லி., கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ளது. தற்போதைய பார்லி., வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு பின்புறம், கார் பார்க்கிங்காக பயன்படுத்தப்படுவதால் அது போதுமானதாக இருக்காது. அதிக இடவசதி கொண்டதாக அமைய வேண்டும் என்பதால் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களை ஆய்வு செய்து, அதற்கு ஏற்றதோறு இடம் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளது. பிரதமர் இல்லமும், அலுவலகமும் அருகருகே இருக்கும்படி அமைக்கப்பட உள்ளன. 2024 ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள், அதாவது அடுத்த லோக்சபா தேர்தலுக்கு 2 மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த புதிய பார்லி., கட்டிடத்தை கட்டி முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.10,000 கோடி செலவில் இந்த புதிய கட்டிடத்தை கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

