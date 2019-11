ஆடியோ - "மீன் கிடையாது, வலை தரலாம்" ராஜா கிண்டல் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ஏர்செல் மேக்ஸிஸ் முறைகேடு வழக்கில் திகார் ஜெயிலில் இருக்கும் மாஜி மத்திய அமைச்சர் சிதம்பரத்திற்கு கொசுவலை வழங்க கோர்ட் அனுமதி அளித்ததை பா.ஜ., தேசிய செயலர் எச்.ராஜா கிண்டல் செய்துள்ளார்.





பல முறை கேட்டும் ஜாமின் கிடைக்காத நிலையில் உடல்நலத்தை காரணம் காட்டி சிதம்பரம் ஜாமின் பெற முயற்சித்தார். இதிலும் கோர்ட் மருத்துவ அறிக்கை கேட்டு பெற்று அதனை ஆய்வு செய்தது. இதில் சிதம்பரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் அளவுக்கு அவரது உடல்நிலையில் பாதிப்பு ஏதும் இல்லை என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் அடிப்படையில் அவருக்கு வாரம் தோறும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்ளவும், கொசுவலை வழங்கவும் கோர்ட் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் உத்தரவு பிறப்பித்தது.









இந்த விவகாரத்தை பா.ஜ., தேசிய செயலர் எச்.ராஜா; அவரது டுவிட்டரில்: " மீன் கிடையாது. வலை தரலாம். சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் கிடையாது அதற்கு பதிலாக சிறையில் கொசுவலை கொடுக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு. இவ்வாறு அவர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார்.



