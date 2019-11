ஆடியோ - முதலீடு செய்ய சிறந்த நேரம்: தாய்லாந்தில் மோடி அழைப்பு Your browser does not support the audio element.

பாங்காக்: இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய இதுவே சரியான நேரம் என தாய்லாந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.



தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்துக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மூன்று நாள் பயணமாக நேற்று (நவ.,2) சென்றார். அங்கு, இந்தியா-ஆசியான் மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது. முன்னதாக, பாங்காக்கில் நடந்த ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் பொன்விழா ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் மோடி பங்கேற்றார். அதில், தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள ஏராளமான முதலீட்டாளர்கள், நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், உலக முதலீட்டாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.



நிகழ்ச்சியில் மோடி பேசியதாவது: இந்தியாவில் வழக்கமான நிர்வாக முறை, அதிகாரிகள் நடத்தும் நிர்வாக முறை அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டு, தற்போது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற உருமாற்றங்களை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறோம். உலகளவில் முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீடு செய்ய ஏற்ற நாடாக இந்தியா விளங்கி வருகிறது. இந்தியாவில் கடினமாக உழைத்து அரசுக்கு வரிசெலுத்தும், வரிசெலுத்துவோர் மதிக்கப்படுகிறார்கள். அன்னிய நேரடி முதலீடு, எளிதாகத் தொழில் செய்தல், எளிதாக வாழ்தல் தரம் உயர்ந்திருக்கிறது.









உலகளவில் முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்வதற்குச் சிறந்த பொருளாதாரம் கொண்ட நாடாக இந்தியாவை மாற்ற விரும்புகிறோம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியா, 28,600 கோடி அமெரிக்க டாலர்களை முதலீடாகப் பெற்றுள்ளது. இதனால், இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய இதுவே சரியான நேரம் என தாய்லாந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன். சிறந்த சுற்றுலாத் தளங்கள், விருந்தினர் உபசரிப்பு உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது. இந்தியா வளர்ச்சியும், பூரிப்பும் அடையும் போது, உலகமும் வளர்ச்சி அடையும். இரு கரங்களைத் திறந்துவைத்து உங்களை இந்தியா அழைக்கிறது. இவ்வாறு மோடி கூறினார்.

