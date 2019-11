ஆடியோ - டில்லியில் மிரட்டும் மாசு; விமான சேவை பாதிப்பு Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் காற்று மாசு மோசமான நிலையை எட்டியதை தொடர்ந்து பல விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. மேலும், இன்று (நவ.,3) அங்கு நடைபெற இருக்கும் வங்கதேச அணியுடனான கிரிக்கெட் போட்டிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.





தலைநகர் டில்லியில் காற்று தர மதிப்பீடு அளவு 625 என்ற அபாயகரமான நிலையில் இருக்கிறது. இதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் டில்லி அரசு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒருபகுதியாக மாணவர்களுக்கு முகமூடிகள் வழங்கும் திட்டத்தை துவக்கியது. நாளை முதல் வாகன கட்டுப்பாடு விதிகளும் பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனாலும், மாசடைந்த காற்றினால் டில்லி முழுவதும் புகைசூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால், ஜெய்ப்பூர், அமிர்தசரஸ், லக்னோவுக்கு செல்லும் 32 ஏர் இந்தியா விமானங்கள் திருப்பி விடப்பட்டன.











நடக்குமா கிரிக்கெட் ?



இந்நிலையில், டில்லியில் இன்று மாலை நடக்க இருக்கும் இந்தியா - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையேயான 'டுவெண்டி-20' கிரிக்கெட் போட்டி நடப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க, மைதானத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வாகனங்கள் மூலம் நீர் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், போட்டியை காணவரும் ரசிகர்களும் சுவாச கவசத்தை அணிந்து வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

