ஆடியோ - சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு: காங்., எம்.பி., கடிதம் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மஹாராஷ்டிராவில் ஆட்சியமைப்பது தொடர்பாக பாஜ., சிவசேனா இடையே தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்துவரும் நிலையில், சிவசேனாவுக்கு ஆதரவளிக்கக்கோரி காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியாவுக்கு, அக்கட்சியின் எம்.பி., ஹுசேன் தல்வாய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.









மஹாராஷ்டிராவில் புதிய அரசு அமைப்பதில் தொடர்ந்து இழுப்பறி நீடித்து வருகிறது. கூட்டணி கட்சிகளான பாஜ., சிவசேனா கட்சிகள் முதல்வர் பதவிக்கு போட்டி போட்டு வருகின்றனர். இதனை காங்., மற்றும் தேசியவாத காங்., கட்சிகள் பயன்படுத்தி கொள்ள தயாராகி வருகின்றன. இரு கட்சிகளின் எம்.எல்.ஏ.,க்களும் சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு தருவதின் மூலம், பாஜ., ஆட்சியை தடுத்து விட எண்ணுகின்றன.









இதற்கிடையே, காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியாவுக்கு, அக்கட்சியின் எம்.பி., ஹுசேன் தல்வாய் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: பிரதீபா பாட்டில், பிரனாப் முகர்ஜி ஆகியோர் ஜனாதிபதி பதவிக்கு வருவதற்கு சிவசேனா ஆதரவளித்தது நினைவுகூறத்தக்கது. சிவசேனாவின் அரசியல், பாஜ.,வை போல் இல்லாமல் வேறு விதமாக உள்ளது. பாஜ.,வை அதிகாரத்திற்கு வெளியே வைக்கவேண்டுமெனில் நாம் சிவசேனாவை ஆதரிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisement