இந்தியாவில் 324% புற்றுநோய் அதிகரிப்பு: ஆய்வில் தகவல்

புதுடில்லி: இந்தியாவில் 2017ம் ஆண்டை விட, 2018 ம் ஆண்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு 324 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய சுகாதார ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.



இந்தியாவில் தொற்றா நோய் குறித்து தேசிய சுகாதாரத் துறை சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில், பொதுவான புற்றுநோயாக கருதப்படும் வாய், மார்பகம் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்கள் கடந்த 2017 ம் ஆண்டை விட 2018 ல் 324 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், பரிசோதனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அந்த ஓராண்டில் கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது, 2017 ல் பரிசோதனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 3.5 இருந்தது, 2018 ல் 6.6 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.









இதற்கான காரணங்களாக ஆய்வு மேற்கொண்ட நிபுணர்கள் கூறுகையில், மன அழுத்தம், உணவுப் பழக்கம் மற்றும் புகையிலை, ஆல்கஹால் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை தான் இந்த நோய் அதிகரிக்க காரணமாக கூறுகின்றனர்.

மேலும், இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக குஜராத்தில் 72,169 பேர் பாதிப்புள்ளாகியுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா மற்றும் மேற்கு வங்கம் மாநிலங்கள் உள்ளன.

