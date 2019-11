குழந்தையை பலிவாங்கிய 'மாஞ்சா'; சென்னையில் சோகம்

ஆடியோ - குழந்தையை பலிவாங்கிய 'மாஞ்சா'; சென்னையில் சோகம் Your browser does not support the audio element.

சென்னை: சென்னையில் மாஞ்சா நூல் கழுத்தில் சிக்கியதால், 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.





சென்னை கொருக்குபேட்டையைச் சேர்ந்தவர் கோபால். இவர் தன் மகன் அபினேஷ்வர்(3) உடன், பைக்கில் சென்ற போது, திருவொற்றியூர் அருகே, அடையாளம் தெரியாத நபர் விட்ட மாஞ்சா நூல் தவறி குழந்தையின் கழுத்தில் சிக்கியது. இதில், படுகாயம் அடைந்த குழந்தை, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தது. இச்சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.









கண்ணாடி துகள்கள் கலந்த 'மாஞ்சா' நூலை பயன்படுத்தக்கூடாது என, பலமுறை போலீசார் எச்சரித்துள்ள போதும், சிலரின் அலட்சியத்தால், இன்று குழந்தையின் உயிர் பறிபோயுள்ளது. இதுகுறித்த விசாரணையின் பேரில், இதற்கு காரணமான நபரை ஆர்.கே நகர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.









Advertisement