அயோத்தி வழக்கு: அவதூறு பரப்பாதீர்: உபி அரசு வேண்டுகோள்

அயோத்தி: அயோத்தி வழக்கு குறித்தும், தெய்வங்கள் குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறுகளை பரப்ப வேண்டாம் என உ.பி., அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதற்காக 4 பக்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் உ.பி., அரசு வெளியிட்டுள்ளது.



இம்மாத இறுதிக்குள் அயோத்தி வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் இறுதி தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. அனேகமாக நவ.13ம் தேதி தீர்ப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. இதன் காரணமாக உ.பி., அரசு 4 பக்க வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அயோத்தி வழக்கில் எப்போது வேண்டுமானாலும் தீர்ப்பு வழங்கப்படலாம் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்ட கலெக்டரின் உத்தரவின் பேரில் அக்.,31 முதல் டிசம்பர் 28 வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறுவோர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.







உ.பி., அரசு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவின் படி, ஆன்மிக பெரியவர்கள், தெய்வங்கள் ஆகியோரை அவமதிக்கும் விதமாக சமூக வலைதளங்களில் எந்த அவதூறு கருத்தும் பரப்பக் கூடாது. மின்னணு ஊடகங்களில் 2 மாதங்கள் அயோத்தி வழக்கு குறித்து விவாதம் நடத்தவும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்ப்பு தேதி அன்று எந்த வெற்றி கொண்டாட்டமும் நடத்தக் கூடாது. வழிபாட்டு தலங்கள், பொது இடங்களுக்கு அருகே மதுபானங்கள் கொண்டு செல்ல கூடாது. பாதுகாப்பு படையினரை தவிர வேறு எவரும் அயோத்தி நகருக்குள் ஆயுதங்கள் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது. இது போன்று 30 கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

