கண்ணீரை வரவைக்கும் வெங்காயம்

சென்னை: வரத்து குறைவால், இல்லத்தரசிகள் கண்ணீர் விடும் அளவிற்கு வெங்காயம் விலை உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இதனால், சமையல்களில் வெங்காயத்தை தவிர்க்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.



கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல், வெங்காயம் வரத்து படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே போனது. இதற்கு காரணமாக வடமாநிலங்களில் பெய்த கனமழையால் விளைச்சல் பாதிப்படைந்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனாலும், தற்போது வரை விலை ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கிறது.

சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ, 90 ரூபாய்க்கும், பெரிய வெங்காயம் ரூ. 80 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. சில்லரை விற்பனையில் இன்னும் கூடுதலாக விற்பனையாகிறது.







எந்த சமையலானாலும், முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வெங்காயத்தை, உரிக்காமலேயே விலையை கேட்டால் பெண்களுக்கு கண்ணீர் வரவழைக்கிறது. சில ஹோட்டல்களில் சாம்பர்களில் வெங்காயத்தை காணவில்லை.. ஆம்ப்லேட்டுகளில் வெங்காயம் 'ஆப்சென்ட்' ஆகிவிட்டது.

விலையை கேட்டு கணவன்மார்கள் வெங்காயம் வாங்காமல் வருவதால், சில குடும்ப பெண்கள், அப்பாடா, இனி வெங்காயம் உரிக்கும் வேலை மிச்சம் என குதூகலம் ஆகியுள்ளனர்.,

