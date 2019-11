ஆடியோ - வள்ளுவரை பெரியார் ஆக்கிய ஸ்டாலின்: மீண்டும் உளறல் Your browser does not support the audio element.

சென்னை : நேற்று (நவ.,03) புதுக்கோட்டை திருமண விழாவில் மணமகன் பெயருக்கு பதில் மாமனாரின் பெயரை மாற்றிய கூறி ஸ்டாலின், இன்று (நவ.,04) திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பை பெரியார் சிலை அவமதிக்கப்பட்டுள்ளது என கூறி மீண்டும் உளறி உள்ளார்.





உண்மையில், திங்களன்று பிள்ளையார்பட்டியில் மர்ம ஆசாமிகள் சாணத்தை பூசி அவமதித்தது பெரியார் சிலையை அல்ல; திருவள்ளுவர் சிலையைத்தான். பெரியார் சிலைக்கும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் ஸ்டாலின் உளறிக்கொட்டியதை உடனிருந்த திமுகவினர் புரிந்து கொண்டாலும் திருத்திச்சொல்ல பயந்துகொண்டு திருதிருவென விழித்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராச்சிலை என்ற கிராமத்தில் திமுக பிரமுகர் இல்ல திருமண விழாவில் நேற்று கலந்து கொண்ட திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், மணமக்களை வாழ்த்தி பேசினார். அப்போது, பெண்ணின் மாமனாரை (காசி விஸ்வநாதன்) மணமகன் என அழைத்ததால், திருமணத்தில் கலந்து கொண்ட உறவினர்கள் திடுக்கிட்டனர். சில நொடிகளில் அதை திருத்தி கொண்டு, சுப்பிரமணியன் என மணமகன் பெயரை கூறி சமாளித்தார்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஸ்டாலின், தஞ்சை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.







அப்போது பேசிய அவர், திருவள்ளுவர் படத்திற்கு காவி, திருநீறு அணிவித்ததற்கு ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்திருந்தேன். தஞ்சை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் தந்தை பெரியாரின் சிலை அவமதிக்கப்பட்டது கண்டிக்கதக்கது. இது தொடர்புடையவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

திருவள்ளுவர் படத்திற்கு காவி அணிவித்ததற்கும், சிலை அவமதிப்பிற்கும் தொடர்புள்ளது. வாட்ஸ்ஆப் உளவு பார்த்த விவகாரத்தை நான் மட்டுமல்ல அனைத்து கட்சி அரசியல் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் என்றார். திருவள்ளுவரை, பெரியார் என கூறி ஸ்டாலின் மீண்டும் உளறியதை கேட்டு, அங்கிருந்த திமுக.,வினர் அதிர்ச்சி அடைந்தாலும், அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் நின்றனர். யாரும் அதை திருத்துவதற்கும் முயற்சிக்கவில்லை.



சமாளிப்பு

இந்நிலையில், இதனை சமாளிக்கும் விதமாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், பெரியார் சிலை அவமதிப்பு, திருவள்ளுவர் சிலை காவி சாயம் என பதிவிட்டு சமாளித்துள்ளார். மேலும், சென்னை அண்ணா அறிவாளயத்தில் செய்தியாளர்களை மீண்டும் சந்தித்த ஸ்டாலின், இந்த முறை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக மெதுவாக பேசி தவறை திருத்தி சரியாக கூறி 'எஸ்கேப்' ஆனார்.



