நீட் தேர்வை ஏன் திரும்பப் பெறக்கூடாது?: ஐகோர்ட்

சென்னை : முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த நீட் தேர்வை ஏன் இந்த அரசு திரும்பப் பெறக் கூடாது என சென்னை ஐகோர்ட் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.



நீட் தேர்வில் ஆள் மாறாட்டம் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை ஐகோர்ட் சில முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது. வழக்கு விசாரணையின் போது கருத்து தெரிவித்துள்ள நீதிபதிகள், முந்தைய காங்கிரஸ் - திமுக அரசு கொண்டு வந்த பல திட்டங்களை திரும்பப் பெறும் இந்த அரசு, முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த நீட் தேர்வை ஏன் திரும்பப் பெறக் கூடாது?

நீட் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தனியார் பயிற்சி மையங்கள் மூலம் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதும் அதிகரித்து விட்டது. தனியார் பயிற்சி மையங்களால் ரூ.5 லட்சம் கட்டணம் செலுத்து பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்கிறது. பயிற்சி மையங்களால் ஏழை மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரியின் கதவுகள் திறக்கப்படுவதில்லை.

மாணவர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு செயல்பட வேண்டும். நீட் தேர்வு ஆள் மாறாட்டம் தொடர்பாக வேறு மாநிலங்களில் புகார்கள் ஏதும் வந்துள்ளதா என மத்திய அரசு பதிலளிக்க வேண்டும். நேரடி புகார்கள் ஏதும் வந்துள்ளதா என சிபிஐ.,யும் பதிலளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஐகோர்ட் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.







இவ்வழக்கில் பதிலளித்துள்ள தமிழக அரசு, தனியார் பயிற்சி மையங்களில் நீட் தேர்வு பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களே அதிக அளவில் மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனர். முதல் முயற்சியிலேயே நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவே என தெரிவித்துள்ளது.

