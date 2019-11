ஆடியோ - ஊழியருடன் உறவு; பிரபல உணவு நிறுவன சிஇஓ நீக்கம் Your browser does not support the audio element.

நியூயார்க்: பிரபல உணவு நிறுவனமான மெக்டொனால்ட்சின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஸ்டீவ் ஈஸ்டர் பரூக், பெண் ஊழியருடன் தவறான உறவில் இருந்ததற்காக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட பிரபல உணவு நிறுவனம் மெக்டொனால்ட்சின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக (சி.இ.ஓ.,) ஸ்டீவ் ஈஸ்டர் பரூக் உள்ளார். இவர், தன் நிறுவனத்தின் பெண் ஊழியருடன் தவறான உறவில் இருந்ததாகவும், அவருடன் டேட்டிங் சென்றதாகவும், புகார் எழுந்தது. இது நிறுவனத்தின் விதிமுறைக்கும், கொள்கைக்கும் புறம்பானது என்றும், இது மோசமான முன்னுதாரணமாக இருக்க கூடாது எனவும் கூறி அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.







மேலும், இனிமேல் நிறுவனத்தின் செயல்பாடு, நிதி குறித்த எந்தவித தொடர்பிலும் அவர் இருக்கமாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு பதிலாக அமெரிக்க கிளைகளுக்கு பொறுப்பாளராக இருந்த கிறிஸ் கெம்ப்சின்ஸ்கி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 52 வயதான ஸ்டீவ், ஏற்கனவே விவாகரத்து ஆனவர். இந்த சம்பவம் தொர்பாக ஊழியர்களுக்கு மெயில் அனுப்பிய அவர், அதில், இருவருக்கும் இடையிலான உறவை ஒப்புக் கொள்வதாகவும், நிறுவனம் எடுத்த முடிவுக்கு உடன்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

