நாட்டில் தனிமனித உரிமை இல்லையா?: சுப்ரீம் கோர்ட் காட்டம்

புதுடில்லி: ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவரின் தொலைபேசி ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில், மத்திய அரசு மற்றும் சத்தீஸ்கர் அரசுக்கு காட்டமாக சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.



சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி முகேஷ் குப்தா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் தொலைபேசி பேச்சுக்களை சத்தீஸ்கர் அரசு ஒட்டுக் கேட்டதாக மூத்த வழக்கறிஞர் மகேஷ் ஜெத்மலானி என்பவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா மற்றும் இந்திரா பானர்ஜி அமர்வு, " நாட்டில் என்ன தான் நடக்கிறது? என்ன தான் வேண்டும்? தனிநபர் ரகசியம் என்பதே கிடையாதா? சிலரின் தனிநபர் உரிமை இப்படி தான் மீறப்படுகிறதா? முகேஷ் குப்தாவின் தொலைபேசியை எந்த அடிப்படையில் அவருக்கே தெரியாமல் ஒட்டுக் கேட்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது? இதற்கு உத்தரவிட்டது யார்?" என மிக கடுமையாக கேள்வி எழுப்பினர்.







தொடர்ந்து, ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் தொலைபேசியை ஒட்டுக்கேட்க யார், என்ன காரணத்திற்காக உத்தரவிட்டது என்பது குறித்து விரிவான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய சத்தீஸ்கர் அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

மேலும் இந்த விவகாரத்தில் வழக்கறிஞர் மகேஷ் ஜெத்மலானி மீது போடப்பட்ட எப்ஐஆர்., தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என உத்தரவிட்டனர். அத்துடன், சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகலின் பெயரால் இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என வழக்கறிஞர் மகேஷ் ஜெத்மானிக்கும் நீதிபதிகள் அறிவுரை வழங்கி உள்ளனர்.

