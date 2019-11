ஆடியோ - செயற்கைகோள்களை திணற வைத்த காற்று மாசு Your browser does not support the audio element.

பாட்டியாலா: டில்லியை தொடர்ந்து பஞ்சாப்பில் உச்சகட்டத்தை எட்டி உள்ள காற்று மாசுபாடு காரணமாக பஞ்சாப் கண்காணிப்பு மைய செயற்கோள்கைகள் திணறி வருகின்றன.



பொது வெளிகளில் வேளாண் கழிவுகள் உள்ளிட்ட குப்பைகளை எரிக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ஏற்கனவே தடை விதித்துள்ளது. ஆனால் அதையும் மீறி பஞ்சாப்பின் பல மாவட்டங்களில் வேளாண் குப்பைகள் எரிக்கப்படுவதால் காற்று மாசுபாட அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அங்கு அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பஞ்சாப்பில் விளை நிலங்களில் ஏற்படும் தீ விபத்துக்களை கண்காணிப்பதற்காக லூதியானாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள Punjab Remote Sensing Centre (PRSC) செயற்கைகோள்கள் செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.







நவ., 1 மற்றும் 2 ஆகிய நாட்களில் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மீது மிக அடர்ந்த போர்வை போன்று புகை மண்டலத்துடன் கூடிய மேகக் கூட்டங்கள் மூடின. இந்த 2 நாட்களும் 2856 க்கும் அதிகமான விளை நிலங்கள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. பஞ்சாப்பில் ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் வெளியிடப்படும் காற்று மாசு குறித்து பஞ்சாப் மாசு கட்டுப்பாட்டு மையம் அளித்த புள்ளி விபரங்களின் அடிப்படையில் விதிகளை மீறும் விவசாயிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

