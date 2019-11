ஆடியோ - லாட்டரியில் ரூ.29 கோடி; இந்தியரை தேடும் நிறுவனம் Your browser does not support the audio element.

அபுதாபி: லாட்டரியில் ரூ.29 கோடி பரிசு பெற்ற இந்தியரை, அபுதாபி பிக் டிக்கெட் லாட்டரி நிறுவனம் தேடி வருகிறது.



ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில், அபுதாபி பிக் டிக்கெட் நிறுவனத்தின் லாட்டரிகள் பிரபலம். கோடிகளை வாரி வழங்கும் இந்த லாட்டரிகளை வாங்க பலரும் ஆர்வம் காட்டுவர். கடந்த மாதம் அங்கு பணியில் இருக்கும் மங்களூரை சேர்ந்த முகமது பயஸ் என்பவருக்கு ரூ.28.86 கோடி பரிசு விழுந்தது. இதனால், இந்தியர்களும் இந்த லாட்டரிகளை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டினர்.







இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,3) நடந்த லாட்டரி குலுக்கலில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீனு ஸ்ரீதரன் நாயர் என்பவருக்கு 15 மில்லியன் திர்ஹாம் பரிசாக விழுந்துள்ளது. இது இந்திய மதிப்பில், ரூ. 28.86 கோடி. பரிசு கொடுப்பதற்காக, லாட்டரி வாங்கும் போது அந்த நபர் கொடுத்த தொலைபேசி எண்ணில் அந்நிறுவனம் தொடர்பு கொண்டது. ஆனால், அந்த எண்ணை வேறொருவர் எடுத்து பேசுவதாகவும், மற்றொரு எண்ணில் பேசினால், அவர் இப்போது இல்லை என கூறப்படுவதாகவும், லாட்டரி நிறுவனம் கூறுகிறது.

இதனால், சுமார் 29 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசை வென்ற நபரை கண்டறிய முடியாமல் தேடி வருகின்றனர்.

