சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் செத்து விடுவேன்:இந்திராணி உருக்கம்

மும்பை: 'என் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. எனக்கு மருத்துவ சிகிச்சை, உதவி கிடைக்காவிட்டால் செத்து விடுவேன்' என, தன் மகளை கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இந்திராணி முகர்ஜி, தன் ஜாமின் மனுவில் கூறியுள்ளார். மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பையைச் சேர்ந்த தொழில் அதிபர் இந்திராணி முகர்ஜி, 46. 'ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா' என்ற, 'டிவி' சேனலை நடத்தி வந்தார்.









மோசமாகி விட்டது



தன் மகள் ஷீனா போராவை கொலை செய்த வழக்கில், 2015ல் கைது செய்யப்பட்டு, மும்பை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், ஜாமின் கோரி, இந்திராணி முகர்ஜி சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுஉள்ளது.



அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:என் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தியதில் இருந்து, போலீசாரும், சி.பி.ஐ.,யும், என்னை கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி விட்டனர். இதனால், என் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகி விட்டது. எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்; அப்படி சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், நான் இறந்து விடுவேன். இந்த வழக்கின் அடுத்த சாட்சியான, ராகுல் முகர்ஜியை ஆஜர் படுத்துவதாக, சி.பி.ஐ., தரப்பு கூறி, 14 மாதங்களாகி விட்டன. இன்னும் அதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.





யாரும் இல்லை



இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே, எனக்கு ஜாமின் மறுக்கப்படுகிறது. தனியார் மருத்துவ மனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெறும் அளவுக்கு, என்னிடம் பணம் இல்லை. எனக்கு குடும்பம் என யாரும் இங்கு இல்லை. இந்த கவலை தான், எனக்கு பெரும் மன வேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தேவையான மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் பட்சத்தில், நான் இறக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. உடனடியாக எனக்கு மருத்துவ உதவி கிடைக்காவிட்டால், கண்டிப்பாக இறந்து விடுவேன். எனக்கு வாழ்வதற்கு உரிமை உள்ளது; அதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். செய்யாத குற்றத்துக்காக, தண்டனை அனுபவித்து வருகிறேன்.



இவ்வாறு, அந்த மனுவில், இந்திராணி கூறியிருந்தார். நேற்று இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது, இந்திராணியே, தன் சார்பில் வாதாடினார். இதையடுத்து, ஷீனா போரா கொலை வழக்கு விசாரணையை விரைவாக முடிக்கும்படி, சி.பி.ஐ.,க்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை, வரும், 8ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.





