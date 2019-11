ஆடியோ - வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம்:நீதிமன்ற பணிகள் ஸ்தம்பிப்பு Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி,: டில்லி நீதிமன்றத்தில், போலீசாருடன் ஏற்பட்ட மோதலில், வழக்கறிஞர்கள் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து, டில்லி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து, வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.









இங்குள்ள தீஸ் ஹசாரி மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில், போலீசாருக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையே, கடந்த வாரம் மோதல் ஏற்பட்டது. அது வன்முறையாக மாறியதில், 10க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் காயம்அடைந்தனர். போலீஸ் வாகனம், தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது; பல வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.இது தொடர்பாக நீதி விசாரணை நடத்த, டில்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.



இந்நிலையில், வழக்கறிஞர்கள் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து, டில்லி உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள், நேற்று வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நீதிமன்றப் பணிகளில் அவர்கள் ஈடுபடவில்லை.அதேபோல், டில்லியில் அமைந்துள்ள, தீஸ் ஹசாரி, கார்கர்டோமா, சாகேத், துவாரகா, ரோஹினி, பட்டியாலா ஹவுஸ் ஆகிய ஆறு மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும், வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றப் பணிகளைப் புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.



சாகேத் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த வழக்கறிஞர்கள், மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த போலீஸ் அதிகாரியை கடுமையாக தாக்கினர். இதனால், அங்கு சிறிது நேரம் பதற்றம் ஏற்பட்டது.



