ஆடியோ - வாட்ஸ்ஆப் உளவு: சிறப்பு விசாரணை கேட்கிறது எதிர்கட்சி Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: வாட்ஸ்ஆப் மூலம் உளவு பார்க்கும் விவகாரத்தை வரும் பார்லி., குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் எழுப்ப காங்., உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன.







வாட்ஸ்ஆப் பயன்படுத்தும் முக்கிய பிரமுகர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், தகவல்கள் உளவு பார்க்கப்பபடுவதாக புகார் எழுந்தது. இதனை இஸ்ரேல் நிறுவனமும் ஒத்து கொண்டது. முறையாக பெற்ற அனுமதியின்படியே உளவு சாப்ட்வேர் பயன்படுத்தியதாக இந்த நிறுவனம் தெரிவித்தது.



இது குறித்து வாட்ஸ்ஆப் நிர்வாகத்திடம் மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில் காங்., தலைமையிலான எதிர்கட்சி நிர்வாகிகள் டில்லியில் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினர். இதில் குலாம்நபி ஆசாத் கூறுகையில்;











வாட்ஸ்ஆப் விவகாரம் தொடர்பாக அனைவரும் இணைந்து ஒரு போராட்டம் டில்லியில் நடத்த வேண்டும். மேலும் ஜனாதிபதியை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளோம். இவரிடம் மகஜர் வழங்கப்படும். மேலும் சுப்ரீம் கோர்ட் கண்காணிப்பில் சிறப்பு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்த உள்ளோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

