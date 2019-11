ஆடியோ - முதல்வர் பதவி மட்டும் கேட்காதீர்கள்:பா.ஜ., Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் பதவியை மட்டும் கேட்காதீர்கள். அதை தவிர மற்ற அனைத்து பிரச்னைகள் குறித்தும் பேச தயாராக உள்ளதாக சிவசேனாவிடம், பா.ஜ., திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.



மகாராஷ்டிரா சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து 15 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் தொடர்ந்து இழுபறி நிலையே நீடித்து வருகிறது. முதல்வர் பதவி யாருக்கு என்பது தொடர்பாக பா.ஜ.,வுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் இடையே மோதல் நீடித்து வருகிறது. இதற்கிடையில் மகாராஷ்டிரா சட்டசபையின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில், இது வரை அங்கு புதிய ஆட்சி அமைக்க போவது யார் என்ற தெளிவான நிலை உருவாகவில்லை. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்தை, மகாராஷ்டிரா முதல்வர் தேவேந்திர பட்நாவிஸ் இன்று (நவ.,06) சந்திக்க உள்ளார்.







முதல்வர் பதவி கேட்டு தொடர்ந்து அடம் பிடித்து வரும் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனாவிற்கு பா.ஜ., திட்டவட்ட பதில் அளித்துள்ளது. அதில், கூட்டணியை தொடர்வது குறித்து அனைத்து அம்சங்களிலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பா.ஜ.,வின் கதவுகள் 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கும். நாங்கள் ஆட்சி அமைக்க மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளனர். யாருடனும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். முதல்வர் தேவேந்திர பட்நாவிஸ் தலைமையில் ஆட்சி அமைத்து, கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்த உள்ளோம். முதல்வர் பதவியில் பங்கு கேட்பதை தவிர மற்ற விஷயங்கள் குறித்தும் பேச தயாராக உள்ளோம்.







நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக தான் உள்ளோம். ஆனால் அவர்கள் தான் கடந்த சில நாட்களாக எங்களுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் உள்ளனர். உத்தரவ் தாக்கரேவை அவரது இல்லத்தில் சென்று சந்தித்து தீர்வு காண ஆர்வமாக உள்ளோம். ஆனால் தேசியவாத காங் அல்லது காங்., உடன் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு இணையும் முடிவை மறுபரிசீலிக்கும் படி சிவசேனாவை கேட்டுக் கொள்கிறோம். பால்தாக்ரேவின் ஆன்மா இந்த முடிவை ஏற்காது. இவ்வாறு பா.ஜ., தெரிவித்துள்ளது.

