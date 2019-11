ஆடியோ - 2 நிமிடங்களில் 2 ஆண்டு சாதனை : அசத்திய பிரதமர் Your browser does not support the audio element.

வெல்லிங்டன் : நியூசி., பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டென் தனது கட்சியின் 2 ஆண்டுகள் சாதனைகளை 2 நிமிடங்களில் மூச்சுவிடாமல் விவரிக்கிறார். அவர் வெளியிட்டுள்ள இந்த வீடியோ தற்போது டிரெண்டிங் ஆகி உள்ளது.



நியூசிலாந்தில் மிக இளம் வயதில், தொழிலாளர் கட்சி சார்பில் பிரதமரானவர் ஜசிந்தா ஆர்டென். 37 வயதாகும் இவர் பிரதமராக பதவியேற்று 2 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த கொண்டாடத்தின் போது பிரதமர் அலுவலகத்தில் உள்ள சிலர், 2 ஆண்டுகளில் அவரது கட்சி செய்த சாதனைவகள் குறித்து வேகமாக விளக்கும் படி சவால் விடுத்துள்ளனர். இந்த சவாலை ஏற்ற ஜசிந்தாவும், கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் சரளமாக தனது கட்சியின் 2 ஆண்டு சாதனைகளை 2 நிமிடங்களில் பட்டியலிட்டுள்ளார்.







அதில், 92,000 வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை ஒழித்துள்ளோம், நெடுஞ்சாலைகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளோம், பத்து வருடங்களில் முதல்முறையாக குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்துள்ளோம், போலீஸ் பாதுகாப்பை அதிகரித்துள்ளோம், பள்ளிக் கட்டணத்தைக் குறைத்து பெற்றோர்களின் டொனேஷனை தவிர்த்துள்ளோம், பிளாஸ்டிக் ஊக்குவிப்பை தவிர்த்துள்ளோம் என அவர் பட்டியலை தொடர்ந்துகொண்டே செல்கிறார். இந்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி, டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. எந்தவித குறிப்புக்களும் இன்றி கேமராவை பார்த்தபடி ஜசிந்தா சாதனைகளை பட்டியலிடும் இந்த வீடியோ 2.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது.



ஜசிந்தா தனது சாதனைகளை பட்டியலிட எடுத்துக் கொண்ட நேரம் 2 நிமிடம் 56 விநாடிகள். இந்த வீடியோவிற்காக ஜசிந்தாவிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. பேஸ்புக்கில் மட்டும் இதுவரை இந்த வீடியோவிற்கு 7000 க்கும் அதிகமான கமெண்ட்கள் குவிந்துள்ளது.

