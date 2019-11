ஆடியோ - திருக்குறள் தெரியாத சிதம்பரம் அட்மின் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : பா.ஜ.,வை விமர்சிப்பதற்காக திருக்குறளை பதிவிட்ட மாஜி மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் அட்மின், திருக்குறளை தவறாக பதிவிட்டுள்ளதை பலரும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.



காவி உடை அணிந்து, நெற்றியில் திருநீறு அணிந்திருந்த திருவள்ளுவரின் புகைப்படத்தை பா.ஜ., தனது அதிகாரப்பூர்வ பேஸ்புக் பக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தது. இதனை எதிர்க்கட்சிகள் பலவும் விமர்சித்து, எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதற்கிடையில் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாக முறைகேடு வழக்கில் அமலாக்கத்துறையால் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கப்பட்டு வரும் சிதம்பரம் சார்பில் அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவ்வப்போது கருத்து பதிவிடப்பட்டு வருகிறது. வழக்கம் போல் திருவள்ளுவர் விவகாரம் தொடர்பாகவும் சிதம்பரத்தின் அட்மின் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.







அதில், நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்

பேணாமை பேதை தொழில்

என்ற குறளை தவறாக (நாரின்மை என்ற வார்த்தையை விட்டுவிட்டார்) பதிவிட்டதுடன் அதற்கு விளக்கமும் அளித்து சிதம்பரத்தின் அட்மின் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

சிதம்பரத்தின் அட்மின் வெளியிட்டுள்ள டுவீட்டில்,









"நாணாமை நாடாமை யாதொன்றும்

பேணாமை பேதை தொழில்"



