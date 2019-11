ஆடியோ - திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவித்துண்டு, ருத்ராட்சம் Your browser does not support the audio element.

தஞ்சை : தஞ்சையில் திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிக்கப்பட்ட பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவித்துண்டு, ருத்ராட்ச மாலை அணிவித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அர்ஜூன் சம்பத் கைது செய்யப்பட்டார்.



தஞ்சை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் திருவள்ளுவர் சிலை மர்ம நபர்களால் அவமதிக்கப்பட்டது. இதனைக் கண்டித்து மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அரசியல் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் தஞ்சை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் அவமதிக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் சிலைக்கு இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், காவித்துண்டு மற்றும் ருத்ராட்ச மாலை அணிவித்து, தீபாராதனை காட்டி வழிபாடு நடத்தினார்.







தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அர்ஜூன் சம்பத், ஆன்மிக அரசியலுக்கு தமிழக மக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். உலக பொதுமறை குறித்து சிலர் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர்.

உலக நாடுகள் பலவும் திருவள்ளுவருக்கு கோயில் கட்டுவதுடன், தங்கள் நாட்டு மொழிகளில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டு வருகின்றன. பிரதமர் மோடியும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பேசும் போது கூட திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி உரையாற்றுகிறார் என்றார். தொடர்ந்து இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் தஞ்சையில் ஊர்வலமும் நடத்தப்பட்டது.



அர்ஜூன் சம்பத் கைது



இதற்கிடையே தஞ்சை அருகே உடையாளூரில் அர்ஜூன் சம்பத் கைது செய்யப்பட்டார்.

