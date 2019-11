ஆடியோ - 150 குருவி, கொக்குகளிடம் 30 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் Your browser does not support the audio element.

திருச்சி : திருச்சி விமான நிலையத்தில் பயணிகளிடம் விடிய விடிய சோதனை மேற்கொண்ட மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள், சுமார் 150 கொக்கு, குருவிகளிடம் ( தங்கம் கடத்துவோர் குருவி என்றும் அவர்களை இயக்குபவர்கள் கொக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.) இருந்து 30 கிலோ வரையிலான தங்கத்தை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.



வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து நேற்றிரவு (நவ.,05) அங்கு சென்ற 22 பேர் அடங்கிய அதிகாரிகள் குழுவினர், இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வந்த பயணிகளிடம் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அவர்களது உடைமைகளையும் தீவிரமாக சோதனையிட்டனர். அப்போது, உடைமைகள், உள்ளாடைகள், மலக்குடல் ஆகியவற்றில் மறைத்து சுமார் 150 பேர் தங்கம் கடத்தி வந்திருப்பதை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். அவர்களிடம் இருந்து இதுவரை 30 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.







ஒரே நாளில் இவ்வளவு கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசாரணை வளையத்தில் உள்ளவர்களின் மொபைல்போன்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மொபைல் போன்களில் உள்ள அழைப்பு விவரங்கள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன.

எதற்காக தங்கம் கடத்தினார்கள்? கடத்தல் தங்கம் எங்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது? கடத்தலுக்கு மூளையாகச் செயல்படும் கும்பல் யார்? ஆகியவை தொடர்பாக போலீசார் உதவியுடன் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Advertisement