ஆடியோ - காற்று மாசுக்கு பாக்., காரணம்: பா.ஜ., தலைவர் கண்டுபிடிப்பு Your browser does not support the audio element.

மீருட் : டில்லியில் காற்று மாசுபாடு அபாய கட்டத்தை எட்டி உள்ளதற்கு அண்டை நாடுகளான பாக்.,மற்றும் சீனாவே காரணம். அவை இந்தியாவிற்குள் விஷ வாயுக்களை பரவ விட்டதே காரணம் என உ.பி.,யை சேர்ந்த பா.ஜ., தலைவர் வினீத் அகர்வால் ஷர்தா கூறி உள்ளார்.



”வயல் கழிவுகள எரிக்றதாலதான் டெல்லில காற்று மாசு அதிகமாச்சுன்னு விவசாயிகள் மேல பழி போட்றாங்க.. பாகிஸ்தானோ சீனாவோ பாய்சன் கேச (gas) திறந்து விட்டதுதான் காரணம்னு அவங்களுக்கு தெரியல” னு சொல்றார் மீரட் பிஜேபி தலைவர் வினீத் அகர்வால் ஆனா கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் நம்மள காப்பாத்திருவாங்க. இந்த பிறவில கிருஷ்ணன் பேரு மோடி, அர்ஜுனன் பேரு அமித் ஷா

டில்லி காற்று மாசுபாடு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர், " நம் மீது பயம் கொண்ட அண்டை நாடுகள் விஷ வாயுக்களை இந்தியாவிற்குள் பரவ விட்டிருக்க வாய்ப்புண்டு. பாக்., அல்லது சீனாவிற்கு நம் மீது பயம் ஏற்பட்டுள்ளதையே இது காட்டுவதாக நான் நினைக்கிறேன். ஏதாவது விஷ வாயுவை பாக்., நமது நாட்டிற்குள் பரவ விட்டுள்ளதா என்பதை நாம் தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.

முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பிரதமர் மோடியும், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் பாக்.,க்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால் விரக்தி அடைந்துள்ள பாக்., அனைத்து தந்திரங்களையும் இந்தியாவிற்கு எதிராக கையாண்டு வருகிறது. இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தில் கூட பாக்., இதுவரை வென்றது இல்லை.







எப்போதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாக்., போர் தொடுத்திருந்தாலும், அப்போதெல்லாம் அந்நாடு தோற்று போய் உள்ளது. டில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட சிலர் விளை நிலங்களில் வேளாண் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதாலும், தொழில்சாலை புகை வெளியிடுவதாலும் தான் காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

விவசாயிகள் நமது நாட்டின் முதுகெலும்புகள். விவசாயிகளையும், தொழில்சாலைகளையும் இதற்காக குற்றம்சாட்டக் கூடாது. பிரதமர் மோடி கிருஷ்ணராகவும், அமித்ஷா அர்ஜூனனாகவும் இருந்து அனைத்து பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு காண்பார்கள் என்றார்.

Advertisement