பரிசுத்தொகையில் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர்: மாணவன் பெருந்தன்மை

கட்டாயா: தனியார் நிகழ்ச்சி மூலம் கிடைத்த பரிசு தொகையை வைத்து தன் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதாக மாணவன் கூறியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சிறுவனின் இந்த கருத்து அனைவராலும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.



கர்நாடகா மாநிலம் கட்டாயாவில் உள்ள அரசுப்பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து வரும் தேஜாஸ் என்ற மாணவர், தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பான விநாடி வினா போட்டியில் பங்கேற்றார். இதில் கேட்கப்பட்ட 15 கேள்விகளில் 11 கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளித்து ரூ. 6.4 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக பெற்றார்.

அவரிடம், இந்த தொகையை வைத்து என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என நிகழ்ச்சியில் கேட்டனர். அதற்கு அந்த மாணவன், தன் அப்பா விவசாயி என்றும், அம்மா அரசுப்பள்ளியில் சத்துணவு பணியாளர் என்றும் தன் குடும்பத்தின் ஏழ்மையை விவரித்தார். பின், தொகை குறித்த தன் திட்டமிடலையும் கூறியது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.







தேஜாஸ் கூறியதாவது: இந்த தொகையில் என் அக்காவுக்கு திருமணம் செய்வேன். என் மேல் படிப்புக்கு வைத்துக்கொள்வேன். நான் படிக்கும் பள்ளியில் நடும் மரங்களை எல்லாம் கால்நடைகள் தின்றுவிடுகின்றன. மரங்களை காவல் காப்பதற்காக, இந்த பணத்தை கொண்டு சுற்றுச்சுவர் கட்டுவேன்.

அதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் எனத் தெரியாது, ஆனால் ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுப்பேன், எனக் தேஜாஸ் கூறினார்.

மாணவரின் இந்த பெருந்தன்மையை கேட்டு அனைவரும் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதனையறிந்த அம்மாநில கல்வி அமைச்சர், தேஜாஸுக்கு பாராட்டுகள். அவர் வென்ற பணத்தை அவர் தனது கல்விக்காகவே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அரசே உடனடியாக பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும், என தெரிவித்தார்.

