ஆடியோ - போலீசார் போராட்டம்: கவர்னரிடம் விளக்கம்

புதுடில்லி:டில்லி நீதிமன்றத்தில் நடந்த வன்முறையைத் தொடர்ந்து, போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக, கவர்னர் அனில் பைஜாலிடம், டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் விளக்கம்அளித்தார்.டில்லியில், முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையில், ஆம் ஆத்மி அரசு அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள தீஸ் ஹசாரி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், சமீபத்தில், வழக்கறிஞர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.













வாகனங்கள் சேதம்



அப்போது ஏற்பட்ட வன்முறையில், பல போலீசார் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் காயமடைந்தனர்; பல வாகனங்கள் சேதம் அடைந்தன.நீதிமன்ற வளாகத்தில் தங்களை தாக்கிய வழக்கறிஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும், பாதுகாப்பு கோரியும் டில்லி போலீசார் நேற்று முன்தினம் காலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.போலீசார் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார் இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.இந்தப் போராட்டம், 11 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, நேற்று இரவு விலக்கி கொள்ளப்பட்டது.இந்நிலையில், டில்லி துணை நிலை கவர்னர் அனில் பைஜாலை, டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் அமுல்யா பட்நாயக் நேற்று சந்தித்து பேசினார்.அப்போது, போலீசாரின் போராட்டம் குறித்தும், டில்லி நீதிமன்றத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.இந்த சந்திப்பில், போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், மாநிலத் தலைமைச் செயலர் விஜய் குமார் தேவ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.



நடவடிக்கை



அதே நேரத்தில், 'மாநிலத்தில் உள்ள, சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்த வழக்கமான சந்திப்பு' என, கவர்னர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.இந்நிலையில், ரோஹினி மற்றும் சாகேத்தில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில், நேற்று சில வழக்கறிஞர்கள் வெளியில் நின்று கோஷமிட்டனர். இதற்கிடையே நிருபர்களிடம் பேசிய, இந்திய பார் கவுன்சில் தலைவர் மனன் குமார் மிஸ்ரா, ''இது போன்ற வன்முறைகளை ஏற்க முடியாது. தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.





