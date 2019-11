ஆடியோ - 26ல் பார்லி. கூட்டுக்குழு கூட்டம் Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி,:நாட்டின் அரசியல் சட்டம் ஏற்கப்பட்டு, 70 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதை முன்னிட்டு, வரும், 26ம் தேதி, பார்லிமென்ட் கூட்டுக்குழு கூட்டம் நடக்கிறது.



சுதந்திரமடைந்த பின், 1949ம் ஆண்டு, நவ., 26ம் தேதி, நாட்டின் அரசியல் சட்டத்தை, இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக் கொண்டது. 1950ம் ஆண்டு, ஜனவரி, 26ல், அரசியல் சட்டம் அமலுக்கு வந்தது. அரசியல் சட்டம் ஏற்கப்பட்டு, 70 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுகிறது. இதையொட்டி, 26ம் தேதி டில்லியில், பார்லிமென்ட் கூட்டுக்குழு கூட்டம் நடக்கிறது.









கூட்டத்தில், ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் பேசுவர் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.துணை ஜனாதிபதியும், ராஜ்யசபா தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு, லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, இரு சபைகளின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் முன்னாள்ஜனாதிபதிகள், பிரதமர்கள், கூட்டத்தில் பங்கேற்பர் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.





