மோடி, அமித்ஷா கையில் திரிசூலம்: ஜெய்ராம் ரமேஷ்

கவுகாத்தி: மோடியும், அமித்ஷாவும் கையில் சக்தி வாய்ந்த திரிசூலம் வைத்திருப்பதாக காங்., கட்சியை சேர்ந்த ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.



செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் புதிய சக்திவாய்ந்த ஆயுதம் ஒன்று வைத்துள்ளனர். அது அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வருமான வரித்துறை என்ற கூர்மையான திரிசூலம். அவற்றை கொண்டு எதிர்க்கட்சிகளின் கண்ணை குத்துகின்றனர்.







இருப்பினும் காங்கிரஸ் தான் அவர்களின் இந்த செயல்பாட்டை தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. அதுவும் அரசியலமைப்பின்படி எதிர்த்து வருகிறோம். பிரதமர் மீதும் அரசு மீதும் குற்றம்சாட்டுபவர்களுக்கு எதிராக, அவர்களின் கையில் வைத்துள்ள சிபிஐ போன்ற அமைப்புக்களை ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துகின்றனர். பா.ஜ., பலவீனமாக உள்ளது என்பதையே இது காட்டுகிறது என குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

